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    Федотов о возможном уходе Чалова из ЦСКА: К этому нужно быть готовым

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    Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном уходе из команды нападающего Федора Чалова.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Такова жизнь. Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист.

    Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.

    Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке. Мы готовы [к этому], но пока не сложилось», — приводит слова Федотова Sport24.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России 25-летний форвард провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, во второй половине сезона-2021/2022 Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».

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