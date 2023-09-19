Федотов о возможном уходе Чалова из ЦСКА: К этому нужно быть готовым

Главный тренер московского ЦСКАвысказался о возможном уходе из команды нападающего

«Такова жизнь. Федор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист.

Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.

Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке. Мы готовы [к этому], но пока не сложилось», — приводит слова Федотова Sport24.

Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро. В текущем чемпионате России 25-летний форвард провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Напомним, во второй половине сезона-2021/2022 Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».