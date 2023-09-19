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    Булыкин: Слуцкий давно перешёл уже из футбола в шоу-бизнес

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    Эк-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, как относится к Леониду Слуцкому.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Слуцкий давно перешёл уже из футбола в шоу-бизнес и живёт уже по правилам шоу-бизнеса, где нет правил. Тут обсуждать нечего, но ко всем нужно относиться уважительно и со всеми уважительно общаться. Иначе футбол бы превратился в Медиалигу и были бы драки в каждом матче.

    Были у меня подобные ситуации с провокациями болельщиков? Конечно. У всех случается. У кого-то настроение было не очень, у кого-то проигранный матч, и он разочарован. В пылу разговора можно сказать что-то грубое, но не так, чтобы было чересчур по отношению к другому человеку. Потому что все мы понимаем, что каждый делает свою работу и каждый пытается создать ажиотаж», — сказал Булыкин в интервью «Евро-Футбол.Ру».

    Ранее РФС отстранил Слуцкого от футбола на год условно из-за высказываний тренера к журналисту, которого он оскорбил «19-летним дебилом».

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