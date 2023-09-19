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    Эрлинг Холанн«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Онлайн
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    Бителло о своем дебюте за «Динамо»: Я провел только две игры, но обе были сложные

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    Нападающий «Динамо» Бителло высказался о своем дебюте в российской Премьер-лиге и Кубке России после перехода в московский клуб.

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    «Конечно, я очень рад, что забил гол, очень рад помочь команде. Готовился к этому, можно сказать, что ожидал.

    Физическая форма после полного матча? Конечно, немного устал, но я уже привык играть по 90 минут, за "Гремио" играл часто, адаптировался к таким нагрузкам, можно сказать. Самое главное, что тренер мне доверил место в составе и мне удалось забить гол.

    Как проходит адаптация? Хорошо, что есть испаноязычные игроки, которые мне помогают в адаптации, особенно на поле. Диего (Лаксальт), Фаби (Бальбуэна), Николас (Перез) подсказывают слова, во время матча я через них могу спросить, если что-то нужно.

    Чего не хватило для победы? Думаю, немного не хватило терпения, спокойствия, хладнокровия, чтобы довести до логического завершения наши атаки. У нас было много моментов, чуть-чуть не хватило реализации.

    У российских команд довольно высокий уровень, в целом у чемпионата России высокий уровень. Я провёл только две игры, но обе были довольно сложные, к сожалению, мы не смогли добиться победы, и теперь нам предстоит дерби со "Спартаком", в котором мы постараемся реализовать свой потенциал и добиться победы», — сказал Бителло в интервью клубной пресс-службе.

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    • Напомним, что «Динамо» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе после 8-и туров. В матче Кубка России с «Краснодаром» (1:1) Бителло забил дебютный гол за московскую команду.

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