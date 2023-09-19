Экс-игрок Тоттенхэма заявил, что Сака играет стабильнее Рашфорда

Бывший футболистсравнил игру нападающегои полузащитника

«Слишком часто за последние два года у него бывали периоды, когда он сначала набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и исчезал. Нужна стабильность. Так что я не соглашаюсь, когда люди говорят, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.

Если сравнивать статистику Рашфорда и Сака, последний намного стабильнее, проявляет себя каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удается, он делает что-то полезное», — сказал Бент Daily Mail.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел 5 матчей за «красных дьяволов», забил гол и сделал голевую передачу. Сака принял участие в 5-и встречах, в которых забил 2 мяча и совершил 2 ассиста.