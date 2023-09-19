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    Экс-игрок Тоттенхэма заявил, что Сака играет стабильнее Рашфорда

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    Бывший футболист «Тоттенхэма» Даррен Бент сравнил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда и полузащитника «Арсенала» Букайо Сака.

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    «Слишком часто за последние два года у него бывали периоды, когда он сначала набирал отличную форму, а потом исчезал, набирал форму и исчезал. Нужна стабильность. Так что я не соглашаюсь, когда люди говорят, что он футболист мирового уровня. Ни в коем случае.

    Если сравнивать статистику Рашфорда и Сака, последний намного стабильнее, проявляет себя каждую неделю. Даже тогда, когда совершить результативное действие не удается, он делает что-то полезное», — сказал Бент Daily Mail.

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    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел 5 матчей за «красных дьяволов», забил гол и сделал голевую передачу. Сака принял участие в 5-и встречах, в которых забил 2 мяча и совершил 2 ассиста.

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