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    Хави озвучил для «Барселоны» задачу в Лиге чемпионов

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    Наставник «Барселоны» Хави рассказал, какая задача стоит перед сине-гранатовыми в Лиге чемпионов.

    Хави
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    Хави

    «Цель на данный момент — выйти из группы. Потом посмотрим, но сейчас — выйти из группы. В прошлом сезоне мы хорошо играли в ЛЧ, но результаты оставляли желать лучшего. Завтра мы начинаем путь в этом турнире, и наша задача — попасть в 1/16 финала. В прошлом году нам не повезло с жеребьёвкой, а в этом году нам нужно доказывать. Завтра мы сыграем против чемпиона Бельгии, это очень хорошая команда. Нужно доказать, что в Лиге чемпионов мы готовы конкурировать с кем угодно», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

    В группе H Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «Барселона» сыграет с бельгийским «Антверпеном», «Порту» и «Шахтёром».

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