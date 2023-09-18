Ткаченко рассказал, где работает Тед Лассо русского футбола

Известный футбольный агентподелился мнением о генеральном директоре «Спартака»

«Я знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он этакий Тед Лассо русского футбола.

Разговаривал с футболистами, они тоже отзываются о нем как о человеке, сконцентрированном на главном, очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение.

То же касается его взаимоотношения с сотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, после хороших и особенно не очень матчей», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.