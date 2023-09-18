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    Ткаченко рассказал, где работает Тед Лассо русского футбола

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    Известный футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о генеральном директоре «Спартака» Олеге Малышеве.

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «Я знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он этакий Тед Лассо русского футбола.

    Разговаривал с футболистами, они тоже отзываются о нем как о человеке, сконцентрированном на главном, очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение.

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    • То же касается его взаимоотношения с сотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, после хороших и особенно не очень матчей», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».

    «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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