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    Ткаченко: «Спартак» категорически отказался обсуждать продажу Литвинова

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    Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко рассказал о нежелании «Спартака» продавать полузащитника Руслана Литвинова.

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в "Спартак", который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается.

    Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

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    • К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит "Спартак", которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».

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