Ткаченко: «Спартак» категорически отказался обсуждать продажу Литвинова

Руководитель агентства Prosports Managementрассказал о нежеланиипродавать полузащитника

«К Руслану был предметный интерес, и с этим в середине июля мы пришли в "Спартак", который категорически отказался это обсуждать, заявив, что Руслан не продается.

Мы с уважением к этому отнеслись, это приняли, поэтому не занимались переходом в это трансферное окно.

К нему был интерес из Франции, Испании и Италии. Понимая, что многое должно сойтись, мы хотим договориться с клубом, чтобы через год, если будет предложение, которое устроит "Спартак", которое будет интересно Руслану, будет значимое и привлекательное со всех сторон, чтобы мы все его рассмотрели и попробовали реализовать», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».