Ткаченко: Существуют попытки отмены российского футбола

Руководитель агентства Prosports Managementрассказал о том, что в Европе стараются избегать сделок с российскими клубами.

«Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и MLS, есть "синдром Сассуоло" или того же "Аякса".

Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ. И попытки отмены российского футбола как тенденция, они все равно существуют.

Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который "Гавр" получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения "цена — качество". Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить.

Нам всем кажется, что там [в Германии] все в порядке. И действительно может выглядеть так — на уровне спортивного менеджмента, даже генеральных директоров идут переговоры, есть какие-то сообщения в прессе, как было с Тикнизяном. Но как только будет доходить до сделок, ничего такого происходить не будет. И причина будет — не иметь дело с русскими. Надеюсь, что будут исключения, будут прорывы, но пока ситуация такова», — приводит слова Ткаченко «РБК Спорт».