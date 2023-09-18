Сутормин: Переговоры с ЦСКА не завершились успехом

Защитник петербургскогопрокомментировал несостоявшийся переход в московскийв летнее трансферное окно.

«Прямых переговоров не было, знаю, был интерес, но на этом остановилось. От ЦСКА был интерес. Насколько знаю, велись переговоры. Но они не завершились успехом. Я остаюсь в "Зените". Буду работать здесь. С Федотовым о трансфере не общались. С ним держим связь. Поздравляю его в праздниками, победами. Если есть вопросы — могу задать», — цитирует Сутормина Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний Алексей Сутормин провел за «Зенит» 8 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,8 миллиона евро.