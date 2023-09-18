В академии «Краснодара» сообщили, что у Сперцяна были проблемы с ростом

Директор академии «Краснодара»рассказал, что убыли проблемы с маленьким ростом, однако президент клубаверил в способности юного футболиста.

«Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост — да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: "Я вырасту, обязательно вырасту". А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это было решение Галицкого — ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем», — сказал Фундукян в выпуске YouTube-канала Nobel.

Сейчас «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.