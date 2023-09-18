ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симона ХалепХалеп попалась на допинге, Крейчикова выиграла сразу два турнира, а Корнеева дебютировала в топ-200
  • 14:42
    • Сперцян: Галицкий оценивает меня в 15 млн евро
  • 14:09
    • Сперцян: Мечтал играть за сборную России, но меня там никто не ждал
    Все новости спорта

    В академии «Краснодара» сообщили, что у Сперцяна были проблемы с ростом

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян рассказал, что у Эдуарда Сперцяна были проблемы с маленьким ростом, однако президент клуба Сергей Галицкий верил в способности юного футболиста.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Галицкий настоял, чтобы Сперцяна оставили в первой молодёжной команде, несмотря на рост? Да, это было так. Эдик очень талантлив с детства. Он очень хорошо играл в своём возрасте, даже с детьми старше себя. Но рост — да. Помню встречи с Эдиком и его папой. Мы переживали, что он маленького роста. А Эдик говорил: "Я вырасту, обязательно вырасту". А папа говорил нам потерпеть, что у них нет в семье маленьких. Галицкий принял огромное участие в судьбе Сперцяна. Когда мы перевели Эдика в другую команду, то ему было тяжело физически. Это было решение Галицкого — ждать столько, сколько нужно. Помню момент, когда Эдик после летних каникул приехал высоким парнем», — сказал Фундукян в выпуске YouTube-канала Nobel.

    Сейчас «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Таунсенд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры