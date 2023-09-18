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    Сильянов: Не хотел возвращаться в «Ростов» к Карпину

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    Защитник «Локомотива» Александр Сильянов отметил, что не жалеет о решении вернуться в стан железнодорожников.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Футболист выступал за «Ростов» на правах аренды, однако потом вернулся в московский «Локомотив», которому принадлежит полноценный контракт защитника.

    «Разговор с Карпиным? Это личное. Он сам видел, что я не играл. Но я не играл по собственным причинам: сначала заболел, потом у меня воспалилась щека — была череда невезений. В тот момент не хотелось возвращаться в "Ростов". Не жалею, что решил вернуться в стан железнодорожников», — сказал Александр Сильянов «Чемпионату».

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