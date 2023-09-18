Пятницкий: Абаскаль не годится для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака»критически высказался о главном тренер красно-белых

«Абаскаль не годится для "Спартака". Команда сильно отличается в разные периоды. Иногда тренер ничего не может сделать во время игры: непонятные замены, кого-то меняет на ходу. С кем он вообще работал? Ни с кем. Ему трудно, поэтому "Спартак" кувыркается. Но сейчас команда чемпионская — способна бороться за трофей.

Пока не вижу, кто мог бы быть главным тренером. Уверен, что это должен быть российский специалист. "Спартак" много раз сталкивался с тренерами-иностранцами, но толку от этого не было», — сказал Пятницкий «Чемпионату».

Сейчас московский клуб занимает 6-е место в таблице РПЛ.