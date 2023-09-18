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    Орлов: Изидор сильнее Кассьерры и Сергеева

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Зенита» над «Рубином» (3:0) в восьмом туре РПЛ.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    Один из трех мячей «Зенита» в этом матче забил Вильсон Изидор, перешедший в санкт-петербургский клуб незадолго до закрытия трансферного окна.

    «По игре ли счет? Все-таки сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались.

    Нельзя упрекнуть хозяев в отсутствии самоотдачи. Но "Зенит" гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально.

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    • Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева.

    Его козыри — скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива. Семак же рисковал, выпуская Вильсона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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