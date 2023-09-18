Наумов: У «Локомотива» катастрофа, а не игра

Бывший президент «Локомотива»прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).

«Игра абсолютно не понравилась, тем более результат. Что значит, держались первый тайм в игре с "Оренбургом"? Надо было решать задачи, а вышли равнодушные к игре футболисты. Глаза не горели, спокойно отбегали первый тайм. Не было ни изюминки, ни скорости, ни прессинга. Ничего не показали. В перерыве тренерский штаб, если бы это был кто-то из наших мэтров — Газзаев, Сёмин, напихали бы так футболистам, что они бы выбежали и носились, как угорелые. А они на второй тайм вышли без замен, в таком же темпе тихонько играли. В результате в концовке пропустили два гола. Катастрофа, а не матч.

Во многом надо винить тренерский штаб, который ничего не сделал в перерыве, чтобы исправить ситуацию во втором тайме. Главные конкуренты потеряли очки. Надо было выигрывать, а мы проигрываем», — сказал Наумов «Чемпионату».