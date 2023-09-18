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    «Иногда лучше молчать, чем говорить». Ловчев отреагировал на слова Карпина об отъезде игроков за рубеж

    Футбол Сборная России Футбол России Ростов Спартак Зенит
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который призвал игроков уезжать за границу.

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    «По словам Карпина о "пора уезжать". Это тот самый случай, когда ухватились за два слова — и давай мочалить без разбору, толком не понимая, о чем тренер-то вообще сказал.

    Фразу-то повсюду подают как "уезжайте из России" — и людям, которые не в курсе футбольных дел и нюансов, которые вообще не смотрели видео со словами тренера, это кажется возмутительным.

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    • Это же не так выглядит. В России уровень футбола упал, и чтобы сборная выглядела лучше, показывала более зрелищный футбол, лучшим футболистам, чтобы уровень не падал, надо конкурировать в топ-чемпионатах — тогда и уровень сборной будет выше.

    А все это интерпретировали и развили так, что Карпин будто призывает валить из страны. Это не так. Он, во-первых, как работал, так и продолжает работать в России и в клубе, и в сборной, и во-вторых, никогда не говорил сам о том, что собирается куда-то сваливать из-за ситуации в мире. Так что — спокойнее, а то идет обсуждение того, что человек вообще не говорил и не имел ввиду.

    В то же время тренеру сборной надо аккуратнее выражаться, ты страну представляешь и каждое слово рассматривают очень внимательно и не только в футбольном сообществе, где в принципе поняли, что он имел ввиду.

    Иногда лучше молчать, чем говорить — я имею ввиду и фразу более раннюю, про то, что за место тренера сборной не держится», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

    С 4 по 12 сентября прошел сбор национальной команды. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

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