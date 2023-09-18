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    Карпин: Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали в РПЛ так же, как и в топ‑5 чемпионатах

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои слова о желательном отъезде российских футболистов за рубеж.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Давайте так: для того чтобы о чем‑то говорить, надо понимать, о чем идет речь. И для начала надо услышать, как был поставлен вопрос. А вопрос был поставлен так: что вы посоветуете игрокам, если вдруг у них будут предложения из чемпионатов топ‑5 Европы, как у Головина, Кузяева и Захаряна. На что я в многотысячный раз ответил, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

    Но это не значит, что всем нужно повально уезжать в любые другие чемпионаты. А речь конкретно шла про лучшие чемпионаты Европы. Но в нынешнее время люди выдергивают слова из контекста так, как им это захочется. Был бы только рад, если бы наши игроки прогрессировали и развивались в РПЛ так же, как и в топ‑5 чемпионатах», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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