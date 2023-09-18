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    Карпин: Литвинов? Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ситуации с Русланом Литвиновым.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Абаскаль либо намеренно вводит в заблуждение общественность, либо не владеет информацией. И то, и другое, как вы понимаете, не очень хорошо. Если говорить по существу, то на все вопросы, поднятые Абаскалем, уже ответил старший врач сборной Владимир Хайтин. Причём он основывался не на каких-то ощущениях или словах, а на официальной переписке, существующей между врачами сборной России и "Спартака", на фактах. Не хотелось бы устраивать "желтуху" и выкладывать все эти документы на всеобщее обозрение, это не очень этично, но, если будет необходимо, мы это обязательно сделаем.

    Было ли какое-то общение с Абаскалем до либо после сбора? В том-то и дело, что нет. Как не было ни просьб и рекомендаций по Литвинову от "Спартака". Послушайте, мы не раз заявляли, что не ставим цель выиграть матчи любой ценой. Наоборот, если существует хоть минимальный риск усугубить повреждение, то без вопросов освобождаем игроков от участия в сборах. И примеров таких множество», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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