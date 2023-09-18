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    Галактионов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги летней трансферной кампании «железнодорожников».

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    «Какую позицию лично я бы хотел усилить, исходя с рынка свободных агентов? Мы уже говорили о том, какие позиции, на наш взгляд, могли быть усилены. Если будут игроки, которые вытолкнут команду вперед с точки зрения мастерства, класса, своего опыта, а также будут подходить по соотношению цены и качества, клуб их рассмотрит.

    Если подводить итоги трансферного окна, работа в любом случае идет. Довольны мы или нет — это неправильная формулировка.

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    • Тимур Сулейманов перешел к нам в последний день. Сильянов вернулся? Это мы его вернули, он игрок, который принадлежал "Локомотиву". Сильянов захотел сюда вернуться, мы хотели его видеть. У "Ростова" была опция выкупа, они его не выкупили. Не знаю, по каким причинам: не захотели, отказались, не нашли возможность — сложно сказать. Все факторы совпали: сам игрок захотел вернуться, но и мы были рады его видеть», — приводит слова Галактионова «Чемпионат».

    «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

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