начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 17.09.2023.

Последний матч между собой: Реал Сосьедад — Реал Мадрид 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 2.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Реал Мадрид»).

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