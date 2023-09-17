Почеттино сравнил новичков «Челси» с Зиданом

Главный тренервысказался о неудачной игре новичков команды, сравнив их игру спосле перехода в

«В "Челси" всегда большие ожидания. Когда вы приезжаете в "Челси" в качестве игрока или тренера, люди ожидают побед, завоевания трофеев, классных выступлений и забитых голов.

Сейчас у нас действительно молодая команда, игроки, которые являются хорошей инвестицией для клуба. Нам нужно помнить о том, что они молоды и им нужно адаптироваться к обстоятельствам и сохранять спокойствие.

Несправедливо давать оценку после одной игры, двух игр, трех игр и говорить, что тот или иной футболист не заиграл.

Я всегда использую один и тот же пример: "Реал" заплатил 70 или 80 миллионов за игрока по имени Зинедин Зидан. Он был потрясающим игроком, но спустя шесть месяцев после его перехода болельщики на "Бернабеу" говорили: "Ой, да кого мы купили?"

Он начал классно выступать через семь или восемь месяцев. Зинедину Зидану было 26 или 27 лет. Когда вы покупаете игроков в возрасте 20 или 21 года, нужно быть осторожным. Они не машины. Им необходимо смириться со всеми обстоятельствами, произошедшими за последние несколько месяцев. Нам нужно дать время», — цитирует Почеттино Team Talk.

Напомним, что после 4-х матчей «Челси» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 4 очками в активе.

В следующем матче «синие» встретятся 17-го сентября с «Борнмутом», начала встречи — в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут. Следить за ходом поединка — здесь.