Экс-футболистподелился ожиданиями от предстоящего матча между этими командами на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я думаю, все знают, что "Бавария" сейчас в более хорошей форме, чем "Юнайтед". Но в конечном итоге обе эти команды являются лидерами группы, и я ожидаю, что они выйдут из неё в плей-офф Лиги чемпионов.

"Бавария" безусловный фаворит матча, ведь он пройдёт у неё дома, а ещё потому, что мюнхенцы подписали Гарри Кейна. Но "Юнайтед" определённо представляет угрозу, поскольку у них качественное нападение: Маркус Рашфорд — отличный контратакующий игрок, Бруну Фернандеш способен отдавать блестящие пасы, находясь в оттянутой позиции.

У "Манчестер Юнайтед" есть шансы, однако, если "Бавария" будет в привычной форме, жду, что они выиграют домашний матч», — приводит слова Харгривза официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» — «Манчестер Юнайтед» состоится 20-го сентября в 22:00 мск.