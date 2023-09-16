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    Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

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    Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Спартака».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для "Спартака". Потому что "Спартак" — это общественное мнение вокруг "Спартака".

    Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

    Он может дисциплину команде дать? Это неважно. В "Спартаке" важен не только результат.

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    • Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут.

    Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто», — сказал Уткин в эфире шоу «Игра без мяча».

    Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

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