Уткин: Черчесов — это худший вариант для «Спартака»

Известный блогерподелился мнением о возможном назначениина пост главного тренера

«На мой взгляд, Черчесов — это худший вариант для "Спартака". Потому что "Спартак" — это общественное мнение вокруг "Спартака".

Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

Он может дисциплину команде дать? Это неважно. В "Спартаке" важен не только результат.

Черчесов — это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут.

Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто», — сказал Уткин в эфире шоу «Игра без мяча».

Напомним, Черчесов находится без работы после увольнения из венгерского «Ференцвароша».