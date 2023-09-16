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    Терехин: Бонгонда выделялся среди приобретений «Спартака», а потом закис

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    Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин прокомментировал трансферную кампанию «Спартака», а также высказался об игре новичка красно‑белых Тео Бонгонда.

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    «Спартак» летом приобрел защитника Срджана Бабича у испанской «Альмерии», хавбека испанского «Кадиса» Тео Бонгонда, полузащитника московского ЦСКА Хесуса Медину, защитника греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

    «"Спартак" вообще не поймёшь, то он всех скупает, то продаёт. Бонгонда выделялся среди приобретений, но только три матча. А потом закис. Даже в состав не попадал. Это не новая ситуация среди легионеров, которые приезжают за деньгами. Несколько туров они поиграют и начинают ходить пешком», — сказал Терехин в интервью «Евро‑Футбол.Ру».

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