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    Орлов поддержал слова Карпина об отъезде игроков

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    Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов поддержал мнение главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Карпин — профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы.

    Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет — нужно открыто об этом говорить. Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику — несерьезно», — цитирует Орлова Sport24.

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