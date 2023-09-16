Орлов поддержал слова Карпина об отъезде игроков

Спортивный комментатор и журналистподдержал мнение главного тренераи сборной Россиио необходимости футболистам уезжать в европейские чемпионаты.

«Карпин — профессиональный тренер, который общается с профессиональными игроками. Он им прямо говорит, что совершенствование мастерства в нашей стране стоит на месте. Чтобы совершенствоваться, надо играть и конкурировать с индивидуально сильными футболистами. Надо стараться уезжать в большие клубы.

Посмотрите на Сперцяна и Тикнизяна. Они поехали играть за сборную Армении, чтобы в будущем, может, уехать в Европу. В этом ничего такого нет — нужно открыто об этом говорить. Карпин говорит с точки зрения профессионала. Притягивать политику — несерьезно», — цитирует Орлова Sport24.