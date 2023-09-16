Лепский о дебюте за «Динамо»: Непривычно и немножко неловко

Защитник «Динамо»после матча с(1:1) рассказал о своих эмоциях от дебюта в составе первой команды московского клуба.

«На самом деле, непривычно и немножко неловко, но надо привыкать. Пока от этого получаю только удовольствие.

Здесь все быстрее и, очевидно, другое поле — из-за этого у меня ногу свело. А в целом другие скорости и вообще все другое, уровень другой. Вторая лига отличается от РПЛ, в первую очередь, футболистами.

Когда планирую забить за основу? Когда получится, как я могу такое планировать?! (смеется) Сегодня, конечно, хотел забить, но особо не думал об этом. Основная задача для меня была сыграть попроще.

Пропущенный гол никак не связан с моей заменой. Это могло случиться как со мной, так и с другим футболистом, который вышел на замену или в стартовом составе. Абсолютно не связанные вещи», — приводит слова Лепского Sport24.