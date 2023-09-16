ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 10:46
    • Стоунз и еще два игрока «Манчестер Сити» пропустят матч с «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    Лепский о дебюте за «Динамо»: Непривычно и немножко неловко

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Защитник «Динамо» Иван Лепский после матча с «Пари НН» (1:1) рассказал о своих эмоциях от дебюта в составе первой команды московского клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «На самом деле, непривычно и немножко неловко, но надо привыкать. Пока от этого получаю только удовольствие.

    Здесь все быстрее и, очевидно, другое поле — из-за этого у меня ногу свело. А в целом другие скорости и вообще все другое, уровень другой. Вторая лига отличается от РПЛ, в первую очередь, футболистами.

    Когда планирую забить за основу? Когда получится, как я могу такое планировать?! (смеется) Сегодня, конечно, хотел забить, но особо не думал об этом. Основная задача для меня была сыграть попроще.

    Пропущенный гол никак не связан с моей заменой. Это могло случиться как со мной, так и с другим футболистом, который вышел на замену или в стартовом составе. Абсолютно не связанные вещи», — приводит слова Лепского Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» не оставит шансов «Сочи»?
  • «Спартак» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Самарцы вновь неудачно сыграют против ЦСКА
  • ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сдержит ли «Вулверхэмптон» «Ливерпуль»?
  • «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры