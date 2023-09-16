Филимонов: Нужно ли «Спартаку» менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шила на мыло

Бывший вратарь московскогоответил на вопрос о целесообразности отставки главного тренера красно-белых

«Нужно ли "Спартаку" менять Абаскаля? Это по большому счёту замена шила на мыло. Не знаю, кто должен прийти в команду, чтобы из этого коллектива сделать боеспособную единицу. Тренеры меняются раз в полтора года, а по итогу ничего не меняется. Грустно», — цитирует Филимонова «Чемпионат».

Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.