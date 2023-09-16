В «Динамо» рассказали, как уговорили Бителло на переезд в Москву

Член совета директоров московского «Динамо»рассказал подробности перехода бразильского полузащитника

«Динамо» выкупило Бителло у «Гремио» за 10 миллионов евро.

«Многие мальчишки из Порту-Аллегри мечтают попасть в Москву, а именно в московское "Динамо".

Если серьезно, то частично нам помог тот факт, что Бителло не смог уехать в те клубы, которые выступают в Лиге чемпионов.

Это его расстроило, но он все равно был настроен на отъезд. А мы были настойчивы, убедительны. Это сподвигло Бителло на переезд в Москву.

Мы смотрели его вживую четыре или пять раз. И когда он играл в бразильский Серии В, и в Серии А. Мы его знаем очень хорошо, но до сентября он не продавался. Это было невозможно, но позже все получилось», — приводит слова Гафина «Чемпионат».