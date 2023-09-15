Зобнин об Орлове: Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о футбольном эксперте Геннадии Орлове, который обсуждал зарплаты футболистов «красно-белых».

«Это не имеет значения. Орловым меня точно невозможно задеть. Не знаю, что у него за странная любовь к обсуждению футболистов "Спартака"… Он живёт в Питере, логичнее было бы сосредоточить внимание на своей команде. Но про наш клуб все любят поговорить, это уже не удивляет.

К таким историям отношусь эмоционально отстранённо: по характеру я не такой человек, чтобы зацикливаться и беситься от чьих-то слов. Когда нас перестанут публично упоминать, тогда, может, и стоит заканчивать футбольную карьеру», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

Ранее Орлов призвал «красно-белых» сменить ведущих игроков, заявив, что Зобнин и Джикия лидеры команды лишь по зарплате.

После 7-и туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ (10 очков). В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Сочи» 16-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.