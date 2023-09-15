Зобнин о неудачах «Спартака»: В какой-то момент команда упустила свою игру

Полузащитниквысказался об игре команды на старте нынешнего сезоне.

«Я уже много лет в "Спартаке" и за это время видел многое. Случались разные периоды, но мы каждый раз их преодолевали. По-разному, но итог всегда оставался положительным.

Команда хорошо стартовала, но в какой-то момент упустила свою игру. Бывает и так, что уверенность в себе теряется даже из-за одного неудачного результата; для нас таким стал матч в Екатеринбурге.

Но мне кажется, что первые туров десять нужно считать началом сезона. И, если что-то пошло не по плану, на такой дистанции ситуацию реально исправить. У нас изменился коллектив, пришло много новичков.

И в любом случае нужно время на их адаптацию, по-другому не бывает. Хотя я прекрасно понимаю: в "Спартаке" времени никогда нет», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

После 7-и туров «красно-белые» занимают 9-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. В следующем матче «Спартак» встретится с «Сочи» 16-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.