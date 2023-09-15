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    Зобнин о неудачах «Спартака»: В какой-то момент команда упустила свою игру

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    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре команды на старте нынешнего сезоне.

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    «Я уже много лет в "Спартаке" и за это время видел многое. Случались разные периоды, но мы каждый раз их преодолевали. По-разному, но итог всегда оставался положительным.

    Команда хорошо стартовала, но в какой-то момент упустила свою игру. Бывает и так, что уверенность в себе теряется даже из-за одного неудачного результата; для нас таким стал матч в Екатеринбурге.

    Но мне кажется, что первые туров десять нужно считать началом сезона. И, если что-то пошло не по плану, на такой дистанции ситуацию реально исправить. У нас изменился коллектив, пришло много новичков.

    И в любом случае нужно время на их адаптацию, по-другому не бывает. Хотя я прекрасно понимаю: в "Спартаке" времени никогда нет», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

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