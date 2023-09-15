Хави: В «Барселоне» не будут ждать победы в ЛЧ столько, сколько ждали в «Ман Сити»

Главный тренерответил на вопрос о том, смогут ли боссы «сине-гранатовых» ждать победы в Лиге чемпионов столько же, сколько ждало руководство

«Здесь не такие терпеливые люди. У "Барселоны" нет ничего общего с "Манчестер Сити". И Гвардиола точно об этом знает, понимает уровень требований. Вы требуете от меня побед.

Я понимаю, что победы — следствие хорошей игры, но в прошлом сезоне мы провели прекрасный матч с "Баварией" и проиграли со счётом 0:2. Тогда вы мне сказали, что главное — результат. Здесь не будут ждать столько, сколько ждут в других клубах», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что в последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015-м году. В прошлом сезоне «сине-гранатовые» вылетели на стадии группового этапа, заняв лишь 3-е место с 7-ю очками в активе.