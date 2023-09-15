Уткин: Сейчас на игру сборной России невозможно смотреть

Известный спортивный комментатор и журналиствысказался об игре сборной России.

«Ну кого радовал матч с Катаром? А кого радует его результат? Как бы то ни было, радости никакой это не приносит совершенно.

Спорт — это про результат, когда победы, и даже если поражение — это от того, что ты стремился победить. Сейчас участие в соревнованиях не имеет перспективы. Сейчас на это смотреть совершенно невозможно», — заявил Уткин на своем YouTube-канале.

Напомним, в сентябре сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Также молодежным составом команда провела два матча с олимпийской командой Египта — 1:1, 1:2.