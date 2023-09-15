Семин высказал мнение о трансферах клубов РПЛ в летнее ТО

Экс-тренервысказался о трансферах в российской Премьер-лиге перед началом нынешнего сезона.

«Лучше всего в летнее трансферное окно усилилась та команда, которая в конце сезона выиграет чемпионство. Сейчас команды только усилились.

В процессе мы посмотрим: хорошими и правильными были эти трансферы. Ни одна из команд РПЛ меня не удивила», — сказал Семин Чемпионату.

Напомним, что трансферное окно в РПЛ закрылось 15-го сентября. Одно из главных событий этого межсезонья стал переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад», а также трансфер форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».