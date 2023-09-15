Семак сообщил, сможет ли Изидор сыграть с «Рубином»

Главный тренер «Зенита»рассказал о состоянии новичка команды

Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» незадолго до закрытия трансферного окна в России.

«Он готов играть. Сколько? Мы решим позднее. Мы уже провели тестирование его состояния.

Конечно, он пропустил некоторое количество времени и выбился из игрового графика, но, тем не менее, выглядит неплохо.

Думаю, что сыграть он готов, и главный вопрос в том, сколько», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем туре РПЛ команда Семака сыграет на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 сентября в Казани.