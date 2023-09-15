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    Семак: Новички «Зенита» не могут полноценно заменить ушедших игроков

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил летнюю трансферную кампанию санкт-петербургского клуба.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Доволен ли результатами прошедшего трансферного окна? Относительно. Держимся на плаву.

    Ушедшие игроки играли достаточно важную роль, а те, кто пришли, полноценно заменить их не могут — есть определенные вопросы, над которыми нужно работать.

    Да, поменялись некоторые обстоятельства, но мы будем работать в тех условиях, которые есть», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

    Напомним, ранее Семак рассказал, почему «Зенит» не заинтересован в приобретении топ-игроков из РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Семака сыграет на выезде с «Рубином».

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