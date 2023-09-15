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    Мостовой предложил Абаскалю расслабиться и посмотреть парочку его голов в Испании

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    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на заявление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Испанский специалист ранее рассказал, что думает о постоянной критике Мостового в его адрес.

    «Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске "голы Мостового в Испании. Он получит большое удовольствие от увиденного.

    Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу.

    Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого.

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    • Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах", — приводит слова Мостового Sport24.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Спартак" — "Сочи"

    "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против "Сочи".

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