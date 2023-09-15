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    Хлусевич — о своих впечатлениях после капитанской повязки в сборной: «Наслаждение»

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    Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился своими эмоциями после того, как вывел на поле сборную России с капитанской повязкой.

    Даниил Хлусевич
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    Даниил Хлусевич

    «Дебютировал в качестве капитана за сборную. Это большая честь, очень рад, очень доволен. Плохо, что не выиграли три игры, в двух я участвовал, обе сыграли вничью. Остался неприятный осадок, потому что не было положительного результата.

    Что почувствовал, когда узнал, что выйду с капитанской повязкой? В первую очередь, гордость. Наверное, наслаждение. Что могу вывести сборную в качестве капитана», — сообщил Хлусевич в интервью пресс-службе «Спартака».

    Даниил Хлусевич начинал карьеру в тульском «Арсенале», в 2022 году перешел в московский «Спартак». За него сыграл 40 матчей, забил два гола.

    В сентябре 2022 года дебютировал за сборную России, всего провел за нее 5 матчей. 7 сентября 2023 года был капитаном в матче против олимпийской сборной Египта (1:1).

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