Хлусевич — о своих впечатлениях после капитанской повязки в сборной: «Наслаждение»

Защитник московского «Спартака»поделился своими эмоциями после того, как вывел на полес капитанской повязкой.

«Дебютировал в качестве капитана за сборную. Это большая честь, очень рад, очень доволен. Плохо, что не выиграли три игры, в двух я участвовал, обе сыграли вничью. Остался неприятный осадок, потому что не было положительного результата.

Что почувствовал, когда узнал, что выйду с капитанской повязкой? В первую очередь, гордость. Наверное, наслаждение. Что могу вывести сборную в качестве капитана», — сообщил Хлусевич в интервью пресс-службе «Спартака».

Даниил Хлусевич начинал карьеру в тульском «Арсенале», в 2022 году перешел в московский «Спартак». За него сыграл 40 матчей, забил два гола.

В сентябре 2022 года дебютировал за сборную России, всего провел за нее 5 матчей. 7 сентября 2023 года был капитаном в матче против олимпийской сборной Египта (1:1).