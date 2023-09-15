Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА

Защитник «Вероны»отказался от возможности продолжить карьеру в, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Да, это действительно так», — сказал агент футболиста Эрсин Акан, слова которого приводит Sport24.

Во второй половине прошлого сезона Корай выступал на правах аренды за «Сампдорию», которая вылетела в Серию Б.

Transfermarkt оценивает стоимость Гюнтера в 3,5 миллиона евро. Контракт немецкого футболиста с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года.

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ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.