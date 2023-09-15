Гвардиола о Уолкере: С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него

Главный тренервысказался о продлении контракта с защитником команды

«Кайл по-настоящему важен, он важная фигура для команды. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него.

Его способности уникальны… Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «твиттере».

В прошлом сезоне Уолкер провел 38 матчей за «горожан», не отметившись результативными действиями. В сезоне 2022/2023 защитник вместе с «Ман Сити» оформил требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.