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    Гвардиола о Уолкере: С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о продлении контракта с защитником команды Кайлом Уолкером.

    Кайл Уолкер
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    Кайл Уолкер

    «Кайл по-настоящему важен, он важная фигура для команды. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него.

    Его способности уникальны… Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «твиттере».

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    • В прошлом сезоне Уолкер провел 38 матчей за «горожан», не отметившись результативными действиями. В сезоне 2022/2023 защитник вместе с «Ман Сити» оформил требл, выиграв чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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