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    Глебов объяснил неудачные результаты «Ростова» на старте сезона

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    Капитан «Ростова» Данил Глебов назвал главную проблему команды в первом матчах нового чемпионата России.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы "Ростова" сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал.

    И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

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    • Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

    Нервозности нет. Я повторю: в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнем с обороны, исправим тактические моменты, то, думаю, будет проще», — сказал Глебов «Известиям».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Ростов»

    «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Валерия Карпина сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».

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