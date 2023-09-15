Глебов объяснил неудачные результаты «Ростова» на старте сезона

Капитан «Ростова»назвал главную проблему команды в первом матчах нового чемпионата России.

«Мы плюс-минус понимаем, в чем проблемы "Ростова" сейчас. Поэтому настроены в ближайшее время улучшить результаты. Сезон только стартовал.

И нет такого, что нужна была смена обстановки. Спокойно работаем. Понятно, что многое нужно выправлять. Но надеюсь, что исправим ситуацию.

Я думаю, что в первую очередь это оборона. Очень много пропускаем, поэтому такие результаты.

Нервозности нет. Я повторю: в целом у нас есть понимание наших проблем. Понимаем, над чем надо работать и что нужно исправлять. Имею в виду оборону. Если начнем с обороны, исправим тактические моменты, то, думаю, будет проще», — сказал Глебов «Известиям».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Балтика» — «Ростов»

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Валерия Карпина сыграет на выезде с калининградской «Балтикой».