ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»
  • 10:06
    • Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца сезона
    Все новости спорта

    Газзаев о работе Карпина в сборной: Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный тренер Валерий Газзаев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Катаром.

    Валерий Газзаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Газзаев

    «Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план.

    А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле?

    Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, то не получишь боеспособную команду на будущее», — сказал Газзаев «Известиям».

  • Вымученная ничья. Сборной России в Катаре хватило лишь на 20 минут
  • Реакция спортивных СМИ на товарищеский матч российской команды со сборной Катара
  • 13/09/2023

    • Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

    Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» продолжит побеждать?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • С нынешним СКА «Динамо» может побороться за два очка
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Бавария» и «Байер» выявить сильнейшего?
  • «Бавария» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 4.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 15 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.90
  • Прогноз на матч Бавария — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры