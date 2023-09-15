Газзаев о работе Карпина в сборной: Когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, не получишь боеспособную команду на будущее

Известный тренерраскритиковал главного тренера сборной Россиипосле товарищеского матча с

«Можем ли мы занести эту ничью себе в актив? Нет. Не понимаю, когда говорят, что результат сейчас отходит на второй план.

А что тогда важно? Надо побеждать в товарищеских матчах. А как иначе, если у нас нет возможности принимать участие в отборочном цикле?

Такие команды, как Катар, мы должны обыгрывать. Поймите, рано или поздно изоляция закончится. Россия вернется в международный футбол. Мы должны быть к этому готовы. А когда каждый раз меняешь состав на 70–80%, то не получишь боеспособную команду на будущее», — сказал Газзаев «Известиям».

Сбор национальной команды прошел с 4 по 12 сентября. В состав сборной вошли 49 игроков, которые были разделены на две группы. Первая (футболисты до 21 года) провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а вторая сыграла с Катаром (1:1).

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.