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    Фоден о рекордах Холанна в сезоне 2022/2023: Не думаю, что мы когда-нибудь увидим это снова

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался об игре партнера по команде Эрлинга Холанна.

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    «Он мне нравится таким, какой он есть. Мне нравится, что он всегда хочет большего от себя, он не довольствуется тем, какой он есть сейчас, и он еще так молод, что это какое-то безумие.

    То, что он сделал в прошлом году, я не думаю, что мы когда-нибудь увидим это снова, если только он не побьет свой собственный рекорд…», — сказал Фоден в интервью BBC Sport.

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    • В прошлом сезоне Холанн провел 35 матчей за «Ман Сити» в АПЛ, забил 36 голов, став лучшим бомбардиров чемпионата Англии. Кроме того, в сезоне 2022/2023 «горожане» оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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