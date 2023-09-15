Фоден о рекордах Холанна в сезоне 2022/2023: Не думаю, что мы когда-нибудь увидим это снова

Полузащитниквысказался об игре партнера по команде

«Он мне нравится таким, какой он есть. Мне нравится, что он всегда хочет большего от себя, он не довольствуется тем, какой он есть сейчас, и он еще так молод, что это какое-то безумие.

То, что он сделал в прошлом году, я не думаю, что мы когда-нибудь увидим это снова, если только он не побьет свой собственный рекорд…», — сказал Фоден в интервью BBC Sport.

В прошлом сезоне Холанн провел 35 матчей за «Ман Сити» в АПЛ, забил 36 голов, став лучшим бомбардиров чемпионата Англии. Кроме того, в сезоне 2022/2023 «горожане» оформили требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.