Американская компания приобрела английский «Эвертон»

«Эвертон» Фото: globallookpress.com
Предыдущий владелец клуба британский миллиардер иранского происхождения Фархад Мошири занимался поиском потенциального покупателя начиная с прошлого года на фоне значительных финансовых трудностей «Эвертона», который несколько лет подряд отчитывается об убытках.
За все время Мошири вложил в клуб около 750 млн фунтов в то время, как стоимость «Эвертона» с учетом долгов на текущий момент составляет не более 470 млн фунтов, подсчитали в консалтинговой компании Football Benchmark.
«777 Partners» уже располагает долями в других футбольных клубах, среди которых «Дженоа», «Стандард», «Васко да Гама», а также другие.