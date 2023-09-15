Американская компания приобрела английский «Эвертон»

Инвестиционная компания из США «777 Partners» приобрела 94,1% акций английского футбольного клуба «Эвертон» за неназванную сумму, сообщает Financial Times.

Предыдущий владелец клуба британский миллиардер иранского происхождения Фархад Мошири занимался поиском потенциального покупателя начиная с прошлого года на фоне значительных финансовых трудностей «Эвертона», который несколько лет подряд отчитывается об убытках.

За все время Мошири вложил в клуб около 750 млн фунтов в то время, как стоимость «Эвертона» с учетом долгов на текущий момент составляет не более 470 млн фунтов, подсчитали в консалтинговой компании Football Benchmark.

«777 Partners» уже располагает долями в других футбольных клубах, среди которых «Дженоа», «Стандард», «Васко да Гама», а также другие.