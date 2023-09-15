Асенсио из-за травмы пропустит ближайшие матчи «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ»пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» из-за повреждения, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму стопы и выбыл как минимум до конца сентября. Таким образом, он пропустит игры Лиги 1 с «Ниццей», «Марселем» и «Клермоном», а также матч группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Что касается форварда Килиана Мбаппе, которому сделали обследования сухожилия надколенника, то форвард принял участие в тренировке парижан, прошедшей в четверг.

Асенсио в нынешнем сезоне провёл три матча за «ПСЖ», забил два гола и отдал одну результативную передачу.