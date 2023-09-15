Абаскаль о сравнениях с Романцевым: Рад, что кому-то показалось, что мы похожи

Главный тренервысказался о сравнении с, который ранее возглавлял «красно-белых».

«Из-за ромба в центре поля меня стали сравнивать с Романцевым? Что-то такое слышал, да. У него был сверхатакующий стиль, тот футбол принес "Спартаку" много титулов.

Рад, что кому-то показалось, что мы похожи. У нас с Олегом Романцевым были встречи. Мы пересекались на тренировках, на разных мероприятиях. Это легенда клуба, мнение такого человека важно знать, пусть мы и люди из разных поколений.

Романцев привел "Спартак" к чемпионству в 35? Получается, еще год есть», — приводит слова Гильермо Абаскаля Sports.ru.

После 7-и туров «Спартак» занимает 9-е место в таблице РПЛ (10 очков). В следующем матче «красно-белые» сыграют с «Сочи» 16-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.