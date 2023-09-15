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    Абаскаль о сравнениях с Романцевым: Рад, что кому-то показалось, что мы похожи

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о сравнении с Олегом Романцевым, который ранее возглавлял «красно-белых».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Из-за ромба в центре поля меня стали сравнивать с Романцевым? Что-то такое слышал, да. У него был сверхатакующий стиль, тот футбол принес "Спартаку" много титулов.

    Рад, что кому-то показалось, что мы похожи. У нас с Олегом Романцевым были встречи. Мы пересекались на тренировках, на разных мероприятиях. Это легенда клуба, мнение такого человека важно знать, пусть мы и люди из разных поколений.

    Романцев привел "Спартак" к чемпионству в 35? Получается, еще год есть», — приводит слова Гильермо Абаскаля Sports.ru.

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