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    Абаскаль рассказал, почему постоянно проводит ротацию состава «Спартака»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему очень часто делает изменения в стартовом составе команды.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх.

    У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки — это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию.

    Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.

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    • В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с "Динамо" первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности.

    Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим», — приводит слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».

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