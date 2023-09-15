Абаскаль рассказал, почему постоянно проводит ротацию состава «Спартака»

Главный тренер «Спартака»объяснил, почему очень часто делает изменения в стартовом составе команды.

«Мне бы не хотелось делать эту ротацию, но если вспомнить прошлогодний период из десяти матчей, в них у нас случились две травмы. Потом еще две в последующих трех играх.

У нас был тяжелый график, а играя в таких условиях и не имея возможности провести между матчами тренировки — это рискованно с точки зрения здоровья игроков. Поэтому мы делали такую ротацию.

Это нормально, так делают все. Если у вас есть вопросы по конкретным игрокам, то я готов ответить.

В конечном итоге вы говорите о результате. Первый тайм был не самым лучшим, второй значительно лучше. В матче с "Динамо" первый тайм был великолепный, с высоким уровнем эффективности.

Данная ротация обусловлена только календарем. Если бы это была нормальная неделя, возможно, состав был бы другим», — приводит слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».