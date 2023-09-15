Абаскаль: Да, Россия — не Европа, но у меня нет территориальных границ

Главный тренер «Спартака»рассказал, почему не побоялся переехать в Россию.

«Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы — только в головах у людей, а мы сами создаем свое пространство. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Поэтому и поработал уже в пяти странах.

Семья меня во всем поддерживает. С самого начала, еще с того момента, как я из Севильи поехал в Барселону — это ведь совсем другой регион Испании. Что касается переезда в Россию, то семье сначала было немного волнительно, но потом они сами приехали в Москву и убедились, что тут все хорошо.

Меня никто не отговаривал от переезда в Россию. Мы занимаемся футболом, который никому не приносит вреда. Это спорт, эмоции, трибуны, счастливые люди после побед. Все мои знакомые восприняли решение возглавить "Спартак" с позитивом и энтузиазмом.

Нам в Москве все нравится, чувствуем себя как дома — очень комфортно. Что бы ни произошло, где бы мы ни жили дальше, никогда не забудем, что наш сын родился в России. Наша любовь к нему родилась в России, все для него началось здесь.

И в паспорте у него будет написано, что он родился в Москве. Этого никто и никогда не отнимет. Для нас это очень важно», — приводит слова испанца Sports.ru.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».