Абаскаль о критике Мостового: Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте

Главный тренер «Спартака»отреагировал на постоянную критику в свой адрес со стороны бывшего футболиста «Сельты»

«Знаю Мостового. Это он не знает, кто я.

Приведу такую цитату: "Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте". Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

Помню Карпина в "Реал Сосьедад", а Мостового не очень помню. В "Сосьедаде" был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…Да, Дарко Ковачевич, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей», — сказал испанский специалист в интервью Sports.ru.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».