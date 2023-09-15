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    Абаскаль о критике Мостового: Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отреагировал на постоянную критику в свой адрес со стороны бывшего футболиста «Сельты» Александра Мостового.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Знаю Мостового. Это он не знает, кто я.

    Приведу такую цитату: "Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нем. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте". Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового.

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    • Помню Карпина в "Реал Сосьедад", а Мостового не очень помню. В "Сосьедаде" был классный страйкер. Не Нихат, а другой, высокий…Да, Дарко Ковачевич, вот его хорошо помню! Карпина тоже вспоминаю в некоторых матчах, но без подробностей», — сказал испанский специалист в интервью Sports.ru.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — «Сочи»

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Абаскаля сыграет на своем поле против «Сочи».

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