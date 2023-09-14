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    Уткин: Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, чем комитет по этике

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    Российский журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на информацию об отстранении футбольного тренера Леонида Слуцкого.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Комитет по этике отстранил Леонида Слуцкого на год от любой футбольной деятельности.

    Смелые, решительные люди. И великодушные. Потому что — условно. Отстранить условно — ну, это же примерно то же, что казнить условно. Странно, что пока никого условно не штрафуют.

    Нет более бессмысленного органа в управлении спортом, в частности, футболом, чем комитет по этике. Мышь, которая мечтает родить гору; невозможно? Да, невозможно. Но если условно…» — написал Уткин в телеграме.

    Напомним, после матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».

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