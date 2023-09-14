«Манчестер Сити» продлил контракт с Уокером

Английскийобъявил о подписании нового контракта с защитником команды

Стороны подписали соглашение сроком до конца июня 2026 года.

«Я очень рад подписать новый контракт. Мое будущее связано с "Манчестер Сити". Для меня это самое лучшее, что может быть

Я наслаждался каждым мгновением последних шести лет в этом фантастическом клубе. У нас потрясающий тренер, у меня отличные товарищи по команде, а наши болельщики — самые лучшие. Я чувствую поддержку на каждом уровне», — приводит слова Уокера пресс-служба «горожан».

33-летний Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В составе команды он выиграл 15 трофеев.