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    Тухель о восстановлении Нойера: Мы настроены очень позитивно, но придется подождать

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о восстановлении голкипера команды Мануэля Нойера после травмы.

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    «Ману был очень близок к возобновлению тренировок с командой, но затем у него возникла проблема с икроножной мышцей на другой ноге. Он по-прежнему делает беговую работу.

    Мы пока осторожны в отношении Нойера. Но наш план состоит в том, чтобы на следующей неделе он возобновил тренировки во вратарской группе, а еще через неделю предпринял еще одну попытку вернуться в общую группу.

    И он, и мы настроены очень позитивно. Но нам придется подождать», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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    • Напомним, что в декабре 2022 года Нойер получил перелом голени и пропустил 2-ю половину прошлого сезона.

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