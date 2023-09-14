Тухель о восстановлении Нойера: Мы настроены очень позитивно, но придется подождать

Главный тренеррассказал о восстановлении голкипера командыпосле травмы.

«Ману был очень близок к возобновлению тренировок с командой, но затем у него возникла проблема с икроножной мышцей на другой ноге. Он по-прежнему делает беговую работу.

Мы пока осторожны в отношении Нойера. Но наш план состоит в том, чтобы на следующей неделе он возобновил тренировки во вратарской группе, а еще через неделю предпринял еще одну попытку вернуться в общую группу.

И он, и мы настроены очень позитивно. Но нам придется подождать», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что в декабре 2022 года Нойер получил перелом голени и пропустил 2-ю половину прошлого сезона.